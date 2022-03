Ist Brenda Song (33) und Macaulay Culkins (41) Familienplanung bereits abgeschlossen? Bei den beiden Schauspielern könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Sie sind schon seit rund fünf Jahren zusammen, sollen sich gerade erst verlobt haben – und haben ein gemeinsames Kind: Im April 2021 erblickte ihr Sohn Dakota das Licht der Welt. Soll der kleine Mann noch ein Geschwisterchen bekommen? Laut eines Insiders planen Brenda und Macaulay noch mehr Kinder!

Ein Vertrauter des Paares plauderte jetzt gegenüber Us Weekly aus: "Sie wollen auf jeden Fall mehr als ein Kind. Es kann definitiv bald passieren." Der Insider wäre nicht überrascht, wenn das Paar es jetzt schon versuchen würde. Die zwei sollen total in ihrer Elternrolle aufgehen. "Brenda könnte nicht glücklicher sein. Mutter zu werden, hat sie verändert. Sie stellt ihren Sohn immer an erste Stelle, besonders wenn es um Karriereentscheidungen geht", berichtete die Quelle weiter. "Sie hat ein gutes Unterstützungssystem um sich herum, aber sie und Macaulay sind wirklich Eltern, die zupacken."

Und wie sieht es mit ihrer Verlobung und Hochzeit aus? "Sie konzentrieren sich im Moment darauf, Dakota großzuziehen, wollen aber definitiv eine Hochzeit planen und in den nächsten ein bis zwei Jahren heiraten", offenbarte der Insider. Macaulay und Brenda seien einander sehr verbunden. "Sie sind sehr verliebt ineinander und waren es von Anfang an", erzählte die Quelle abschließend.

Anzeige

MEGA Brenda Song und Macaulay Culkin

Anzeige

MEGA Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem Kind im Februar 2022

Anzeige

Marksman/Snorlax / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song 2019 im Disneyland

Anzeige

Was glaubt ihr: Kommt bei Brenda und Macaulay zuerst die Hochzeit oder Baby Nummer zwei? Die Hochzeit! Ein zweites Kind! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de