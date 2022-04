Nicola Peltz (27) ist unter der Haube! Die Schauspielerin ist seit 2019 mit Brooklyn Beckham (23) happy. Ein Jahr später ging der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) vor seiner Liebsten ganz romantisch auf die Knie. Am Wochenende läuteten für die beiden Turteltauben nun endlich die Hochzeitsglocken und sie schlossen vor einer wunderschönen Kulisse den Bund für ein gemeinsames Leben. An ihrem großen Tag strahlte die Braut in einem Traum in Weiß. In Nicolas Robe ließ ihre Mutter etwas ganz Besonderes einarbeiten!

Wie die Vogue berichtete, enthielt das Hochzeitskleid der Blondine etwas Blaues von ihrer Mutter – ein traditioneller Hochzeitsbrauch. Doch während die meisten ein blaues Strumpfband oder ein Schmuckstück am großen Tag mit sich tragen, überlegte sich Claudia Heffner Peltz etwas anderes. Sie ließ in die Rocklänge des Valentino-Kleides eine Nachricht und zudem einen Talisman einnähen. Der blaue Talisman wird auch als "böser Blick" bezeichnet und soll die Milliardärstochter vor negativen Energien und Einflüssen beschützen.

Wie die Aufnahmen zeigen, fühlte sich Nicola in ihrem Brautkleid total einzigartig. Das schlichte Kleid wurde mit einem langen Schleier sowie Handschuhen aus purer Spitze aufgewertet. Ihre blonden Haare trug Brooklyns Liebste hochgesteckt. Zudem war ihr Make-up eher natürlich – und erinnerte an Claudia Schiffer (51) aus den 1990er-Jahren, in denen das Topmodel ihre größten Erfolge feierte.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2022

Evan Agostini/Getty Images Nicola Peltz' Eltern Claudia und Nelson Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im August 2021

