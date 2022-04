Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik waren bei der ersten Staffel von Are You The One? im Jahr 2021 dabei. Dort lernten sie sich kennen und lieben. Mittlerweile haben die beiden sogar eine kleine Familie gegründet, die im August 2021 um den kleinen Leonardo erweitert wurde. Doch das Sexleben der frisch gebackenen Mutter und Freund Kevin scheint unter dem Zuwachs nicht zu leiden – ganz im Gegenteil sogar!

In ihrer Instagram-Story beantwortete Kathi kürzlich einige Fragen rund um das Thema Baby. Dort gewährt sie intime Einblicke in ihr Sexleben nach der Geburt ihres ersten Sohnes: "Ich persönlich empfinde den Sex nach der Geburt noch intensiver und schöner." Doch das kommt nicht von der Geburt ihres Leonardos, denn die 26-Jährige ist sich sicher: "Ich denke nicht, dass es an der Geburt liegt, sondern eher daran, dass unsere Beziehung und unser Verhältnis einfach viel vertrauter geworden ist und ich mich einfach wohlfühle in meinem Körper", offenbart sie.

Und vielleicht gerade weil ihre Beziehung und ihr Verhältnis so vertraut ist, scheut sie sich nicht, weitere Geschichten über ihr Sexleben zu teilen. Kathi verrät ihren 52.000 Followern sogar intime Einzelheiten dazu, wie ihr Partner Kevin sie verwöhnt. Die 26-Jährige schwärmt, er sei der erste und einzige Mann, der sie jemals zum Höhepunkt gebracht habe. Darüber hinaus wäre er sehr einfühlsam und macht all ihre Träume wahr.

Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Instagram / CNQG4_VAscB Katharina Wagener und Kevin Yanik

