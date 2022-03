Kevin Yanik und Katharina Wagener (26) geben ein Update! Die Reality-TV-Stars sind seit ihrer damaligen Teilnahme an Are You The One? ein Paar und bekamen vergangenes Jahr sogar ihr erstes gemeinsames Kind: Söhnchen Leonardo. Zwischenzeitlich kriselte es bei den beiden, doch nun sind sie wieder glücklich. "Wir hatten keine großen Probleme, wir sind einfach wirklich gut miteinander, wir funktionieren, wir hatten einfach nur das Problem, dass wir nicht so wirklich zugehört haben", gab Kathi im Interview mit Promiflash preis.

