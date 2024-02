Neues Geschwisterchen: So geht es Kathi Wageners Sohn damit!

Freut er sich über seinen Bruder? Kathi Wagener (28) und Kevin Yanik gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Nachdem ihr Liebesglück schon einmal durch den gemeinsamen Sohn Leo gekrönt worden war, konnte die kleine Familie vor wenigen Wochen voller Freude ein neues Mitglied begrüßen: Sprössling Mariano. Mit der Geburt des Kleinen wurde Söhnchen Leo zum großen Bruder. Kathi verrät gegenüber Promiflash, dass Leo es liebt, großer Bruder zu sein!

"Er steht morgens auf und sagt 'Ich bin großer Bruder' und ist ganz stolz", plaudert die Influencerin im Promiflash-Interview aus. Bisher soll der älteste Spross der TV-Bekanntheit auch noch keine Eifersucht seinem Bruder gegenüber verspürt haben. Das Are You The One?-Paar hat auch eine Strategie, um dem vorzubeugen: "Wir sehen immer zu, dass er immer mit dabei ist." Kathi führt das Ganze genauer aus: "Wenn ich zum Beispiel alleine bin und den Kleinen stille, dann frage ich ihn, ob er mir das Spucktuch bringen könnte. Auch beim Windelwechseln frage ich ihn, ob er mit dabei sein möchte."

Obwohl Leo seinen kleinen Bruder mit offenen Armen auf der Welt begrüßte und keinerlei Eifersucht gegenüber dem Nachwuchs verspüren soll, fällt es Kathi wohl schwer, ihrer Rolle als Zweifachmama gerecht zu werden. "Kathi kommt noch nicht so gut klar damit, also gefühlsmäßig. Sie denkt, dass sie Leo vernachlässigt", erzählte ihr Partner im Netz.

