Wow! So schnell lief Katharina Wageners zweite Entbindung ab

Alles klappte wie am Schnürchen! Katharina Wagener (28) und ihr Partner Kevin Yanik wurden vor Kurzem zum zweiten Mal Eltern: Mitte Februar erblickte nach Söhnchen Leo ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Während der Geburt verlor die ehemalige Are You The One?-Kandidatin zwar viel Blut, dennoch geraten die beiden im Promiflash-Interview ins Schwärmen: Kathis Geburt lief beinahe reibungslos ab!

"Ich habe in der Nacht gemerkt, meine Wehen gehen los und habe noch so überlegt, soll ich Kevin wecken? Aber dann dachte ich mir: 'Ach weißt du was, ich versuche jetzt die Nacht noch zu schlafen und morgen gehen wir dann einfach ins Krankenhaus.' Und so war es dann auch", verrät Kathi im Gespräch mit Promiflash. Die Frauenärztin schätzte die Lage am nächsten Tag dann weniger brisant ein, aber Kathi wusste da schon: "Nee, das kommt in den nächsten paar Stunden!" Das TV-Sternchen sollte Recht behalten: "Drei Stunden später war der Kleine dann da. Wir waren noch kurz zu Hause, ich habe dann eben nochmal meine Wäsche aufgehängt und dann ins Krankenhaus direkt und ab in den Kreißsaal", berichtet die zweifache Mama stolz.

Kevin verrät ergänzend noch ein süßes Detail, das die Geburt noch angenehmer machte: Seine Mama arbeitet in dem Krankenhaus, in dem Kathi ihr zweites Kind bekam und konnte den werdenden Eltern so unter die Arme greifen. "Die hatte gerade Mittagspause, hat unseren Erstgeborenen genommen und hat die ganze Mittagspause mit ihm verbracht. In der Zeit hat Kathi das Kind bekommen", berichtet Kevin ebenfalls gegenüber Promiflash. Genau pünktlich zum Ende der Mittagspause war das Neugeborene dann auch schon da: "Das war alles gut getimt!"

