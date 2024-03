Wollen Kathi Wagener und Kevin Yanik noch mehr Nachwuchs?

Passend zum Tag der Liebe erblickte das zweite Kind von Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik am 14. Februar das Licht der Welt. Haben die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer Lust auf mehr? Das hat das Paar im Interview mit Promiflash verraten. "Schwieriges Thema", beginnt Kevin das Gespräch. Ganz abgeneigt sind die beiden aber offenbar nicht. "Also grundsätzlich haben wir beide eigentlich gesagt: zwei Kinder. Aber irgendwie, je länger man Mama oder Papa ist, desto mehr lernt man dieses Leben zu schätzen, einfach Eltern zu sein", schwärmt Katharina.

Eine klare Antwort haben die Realitystars darauf aktuell nicht. "Ich würde jetzt nicht ja sagen, aber ich würde auch nicht nein sagen", rundet Katharina das Ganze ab. Für die Planung des nächsten Nachwuchses haben die beiden wohl auch noch Zeit. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen verkündete der Vater auf Instagram die Geburt seines zweiten Sohnes. "Das schönste Valentinstagsgeschenk der Welt. Endlich bist du bei uns", teilte er seinen Fans mit. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche liebevolle Kommentare, unter anderem von TV-Bekanntheit Aleksandar Petrovic (33): "Herzlichen Glückwunsch zum schönsten Valentinstagsgeschenk aller Zeiten!"

Katharina und Kevin hatten vor rund vier Jahren nach ihrer Teilnahme bei der Datingshow "Are You The One?" die große Liebe ineinander gefunden – doch die wurde bereits des Öfteren auf die Probe gestellt. Das Paar trennte sich schon mehrfach, fand aber immer wieder zusammen. Im vergangenen Jahr starteten sie dann einen zweiten Anlauf in Sachen Verlobung. Mittlerweile gibt es sogar einen Termin für die Hochzeit. "Das Datum steht", verkündet die Blondine auf Instagram. Am 18. August dieses Jahres wollen sich die zwei das Jawort geben.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

