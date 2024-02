"Alles wund": Kathi Wagener hat große Schmerzen beim Stillen

Katharina Wageners (28) Wochenbett macht ihr zu schaffen! Mitte Februar wurde die TV-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter: Nach der Geburt ihres Sohnes Leo durften sie und ihr Partner Kevin Yanik ihren zweiten Jungen auf der Welt begrüßen. Bei der Geburt verlor die Are You The One?-Kandidatin viel Blut. Und auch mit dem Neugeborenen gibt es Probleme: Das Stillen bereitet Kathi große Probleme!

Auf Instagram verrät Kathi, dass sie ihren Sohn zwar mit Muttermilch versorgen kann – aber nur unter höchster Anstrengung. "Ich habe so schlimme Schmerzen, es ist alles so wund, weil Mariano so oft dran möchte. Nachts nuckelt er mir wirklich alles kaputt", klagt sie. Ihr Baby habe einen total festen Zug und bringe seine Mama damit zur Verzweiflung: "Ich bin froh, dass es klappt, aber sobald ich sehe, dass er wach wird, denke ich nur: Oh nein!"

Auch sonst hat Kathi nach ihrer zweiten Entbindung mit schweren Nachwehen zu kämpfen. "Ich habe extreme Kreislaufprobleme, verliere immer noch sehr viel Blut und habe gerade kaum Kraft, um den Tag zu schaffen", berichtete sie ehrlich. Die 28-Jährige versuche nun, sich Stück für Stück wieder zurück in ihren Alltag zu arbeiten.

Kathi Wagener und Kevin Yanik

Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Kathi Wagener im April 2022

