Wie ist der Alltag mit zwei Kids für Kathi und Kevin Yanik?

Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik wurden vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Eltern. Eine tägliche Struktur haben die beiden Influencer bisher noch nicht, wie sie im Interview mit Promiflash ausplaudern. "Alles ist spontan", erklärt Kevin, und seine Liebste ergänzt: "Jeder Tag ist anders." Ihr Alltag sei vor allem von den Launen ihrer beiden Söhne abhängig. "Es kommt immer darauf an: Wann sind die Kinder müde, wann haben die Kinder Hunger und wie haben die Kinder gerade Lust und Laune", führt der Rettungssanitäter weiter aus.

Besonders der Nachtschlaf der frischgebackenen Zweifach-Eltern leidet unter der neuen Situation, wie sie ebenfalls verraten: "Die Nächte sind gerade sehr hart im Vergleich zum ersten Kind. Der Kleine wird jede Stunde wach, wirklich jede Stunde wird er wach, macht dann den Zweiten wach und dann sind wir wach. Wir sind gerade total verpeilt und fühlen uns auch so benebelt." Generell unterscheide sich ihr jüngster Spross Mariano Valentino sehr von seinem Brüderchen Leo. "Der Kleine braucht doch sehr viel Nähe, also das ist ganz anders als das erste Kind, also Leo hat zum Beispiel am Anfang nur geschlafen, ist wach geworden, dann habe ich ihn gestillt und weitergepennt. Und der Kleine, der hat so ein bisschen Probleme beim Ankommen, also er ist noch nicht ganz so auf der Welt", berichtet Kathi.

Dass ihr Sohn Probleme beim Ankommen hat, erklärt sich die Influencerin dadurch, dass die Geburt sehr schnell ging. Nach der Entbindung hat die Beauty zudem viel Blut verloren, wie Kevin am selben Tag in einem Update auf TikTok preisgab: "Dem Kleinen geht es sehr gut. An sich war es eine schöne Geburt. Um 14:08 Uhr ist der Kleine gekommen, aber wir müssen ein bisschen im Kreißsaal liegen bleiben, weil Kathi sehr viel [Blut] verloren hat."

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin, mit ihrem Sohn

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de