Essstörung: So erging es Kathi Wagener bei Kind Nummer zwei!

Kathi Wagener (28) gibt intime Einblicke! Vor einigen Wochen bekam die Are You The One?-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Partner Kevin Yanik erneut Nachwuchs – und damit hat Söhnchen Leo nun einen kleinen Bruder. Auch während ihrer Schwangerschaften war ein Thema in Kathis Leben omnipräsent: ihre langjährige Essstörung. Promiflash verriet sie nun: Während ihrer zweiten Schwangerschaft konnte Kathi viel besser mit der Krankheit umgehen!

"Während dieser Schwangerschaft habe ich besser gegessen als während Leos Schwangerschaft", verkündet Kathi voller Stolz im Interview mit Promiflash. In ihrer ersten Schwangerschaft fiel es der Blondine deutlich schwerer, mit ihrer Essstörung umzugehen: An manchen Tagen soll sie dann sogar gar nichts gegessen haben. Bei Sprössling Mariano ist das wohl anders: "Bis zum Schluss habe ich zugesehen, dass ich immer wieder was esse, eine Kleinigkeit", erzählt die Influencerin.

Nach der Schwangerschaft scheint es mit dem Essen sogar noch besser zu klappen, wie die TV-Bekanntheit berichtet: "Während des Stillens klappt es doch noch mal viel besser, weil ich doch das Gefühl habe, mein Körper braucht mehr. Weil er [Mariano] mehr braucht, muss ich auch mehr kriegen." Doch das Stillen bereitet der Mama noch große Probleme. "Ich habe so schlimme Schmerzen, es ist alles so wund, weil Mariano so oft dran möchte. Nachts nuckelt er mir wirklich alles kaputt", verriet Kathi auf Social Media.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

