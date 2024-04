So halten Kathi Wagener und Kevin ihre Liebe mit Kids frisch

Seit 2020 gehen Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik (26) gemeinsam durchs Leben. Das Are You The One?-Paar durfte bereits zwei gemeinsame Kinder auf der Welt willkommen heißen – Sprössling Mariano wurde erst im vergangenen Februar geboren. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Follower nun wissen, wie die frischgebackenen Zweifacheltern ihre Beziehung trotz der beiden Kids frischhalten. Kathi antwortet ganz offen: "Ehrlich gesagt, momentan funktionieren wir als Eltern perfekt. Das Paarsein aber hat jetzt gerade kaum Platz." Momentan bleibe nicht die Zeit, sich eine gemeinsame Auszeit zu nehmen – neben der Erziehung und all den beruflichen Aufgaben.

Trotz weniger Zweisamkeit scheint es bei der Influencerin und ihrem Liebsten gut zu klappen. Kathi und Kevin halten ihre Liebe inmitten der aufregenden Zeit dafür mit kleinen Aufmerksamkeiten frisch, wie sie mit einem lieb gemeinten Tipp an ihre Follower verrät. "Was aber auch mal ausreicht: Sich einfach mal spontan zu umarmen, zwischendurch Danke zu sagen und ein einfacher Kuss. Sodass beide merken, dass sie nicht vergessen werden und geliebt werden". Und scheinbar ist die Zweifachmama auch für weitere Tipps offen. In einem Fragesticker können ihre Fans erzählen, was sie tun könne, damit ihre Beziehung nicht auf der Strecke bleibt.

Dass das Paar nicht allzu viel Zeit für sich hat, dürfte wenig überraschend sein – immerhin lässt sich der Alltag so gut wie gar nicht mehr wirklich planen, wie Kathi und Kevin vor Kurzem im Promiflash-Interview verrieten. "Alles ist spontan", meinte der Rettungssanitäter, und seine Liebste ergänzte: "Jeder Tag ist anders." Wie der Tag abläuft, ist vor allem von der Stimmung ihrer zwei Söhne abhängig: "Es kommt immer darauf an: Wann sind die Kinder müde, wann haben die Kinder Hunger und wie haben die Kinder gerade Lust und Laune", fügt Kevin hinzu.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

