Bruder warf Bürste: Kathi Wageners Sohn musste in die Klinik

Bei Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik liegen die Nerven blank. Die Are You The One?-Stars mussten mit ihrem neugeborenen Sohn Mariano Valentino in die Kinderklinik. "Es ist unglaublich, wie schnell eine Gefahrensituation eintreten kann mit zwei Kindern. Wir hätten es sogar nicht verhindern können", erklärt das Paar geschockt auf Instagram. Ihr Erstgeborener habe eine dicke schwere Holzbürste durch den ganzen Raum geworfen, von der sein Bruder getroffen wurde. "Mitten auf den Schädel mit der Spitze auf die offene Fontanelle. Wir sind fix und fertig. Wir haben das Gefühl, dass die Fontanelle komplett auf ist", schilderten die besorgten Eltern die Situation weiter.

Kurze Zeit später durften Kevin und Kathi das Krankenhaus mit ihrem Sohn wieder verlassen. "Der Allgemeinzustand von Mari ist unauffällig. Daher können wir die Nacht zu Hause bleiben und gehen morgen Früh noch mal zum Kinderarzt", erzählte die ehemalige Kellnerin. Mariano sei die ganze Zeit wach gewesen – sie habe ihn erst nach Stunden zum Schlafen bringen können. Er trinke jedoch gut und verhalte sich unauffällig.

Leo soll sich ziemlich gut mit seinem kleinen Bruder verstehen. "Er steht morgens auf und sagt 'Ich bin großer Bruder' und ist ganz stolz", gab Kathi gegenüber Promiflash preis. Eifersucht sei unter den beiden Jungs kein Thema – um dieser vorzubeugen, haben die Zweifacheltern auch eine Strategie: "Wir sehen immer zu, dass er immer mit dabei ist."

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Kevin Yanik und ihrem Sohn

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de