Trotz Herzschmerz hat Jana-Maria Herz (30) noch ein Andenken an die Bachelor-Zeit. Die beste Freundin von Influencerin Clea-Lacy Juhn (30) hatte sich in der TV-Show in Dominik Stuckmann (30) verguckt – ging am Ende aber leer aus, weil sich der Single für ihre Konkurrentin Anna Rossow (33) entschieden hat. Ganz vergessen möchte Jana den Rosenkavalier und ihr Abenteuer in Mexiko aber offenbar nicht: Ein Geschenk von Dominik bewahrt sie deswegen trotz der Abfuhr im Finale auf.

Beim ersten Date mit dem 30-Jährigen hatte die Unternehmerin ein Armband geschenkt bekommen. In einer Fragerunde auf Instagram wollten die Fans jetzt wissen, ob Jana auch nach der Show noch in Besitz des Schmuckstücks ist. "Ja, das habe ich noch, weil das echt schön ist. Aber ich trage es nicht", betonte sie daraufhin. Zeigen konnte sie ihren Followern das Armband allerdings nicht – denn aktuell befindet sich Jana in Deutschland. Den Armschmuck hat sie hingegen in ihrer Wahlheimat Marbella gelassen.

Ist Jana nach ihrer Bachelor-Zeit jetzt öfters hierzulande oder hat sie sich sogar dazu entschieden, wieder komplett in Deutschland zu leben? "Ich sage nicht Ja und nicht Nein, aber in den nächsten Monaten werde ich wahrscheinlich sehr oft in Deutschland sein", plauderte sie aus. Zuletzt hätte sie dort richtig viel Spaß gehabt.

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz bei einem Einzeldate

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz im Finale von "Der Bachelor"

