Jennifer Lopez (52) zeigt ihren Verlobungsring. Am Wochenende sorgte die Sängerin für eine große Überraschung. Sie verkündete im Netz, dass ihr Liebster Ben Affleck (49) vor ihr auf die Knie gegangen ist. Bereits wenige Tage zuvor machten Gerüchte um eine Verlobung die Runde, da man die "Jenny From The Block"-Interpretin mit einem auffälligen Ring am Finger gesehen hatte. Nun zeigte sich J.Lo erstmals nach der Verkündung ihrer Verlobung mit dem Schmuckstück in der Öffentlichkeit.

Auf Paparazzi-Bildern, die HollywoodLife vorliegen, ist zu sehen, wie die 52-Jährige gemeinsam mit ihrem zukünftigen Ehemann und seinen beiden Kindern mehrere Immobilien in Los Angeles besichtigte. Neben ihrem lässigen Outfit, bestehend aus einer dunklen Hose und einer weiten weißen Bluse, stach vor allem ihr auffälliger Verlobungsring hervor. Gekonnt setzte die zweifache Mutter das hellgrüne Accessoire an ihrer Hand in Szene.

Wie ein Experte gegenüber The Sun erklärte, sei J.Los Ring wohl etwas Besonderes. "Mit seiner unglaublich lebhaften Farbe sieht er aus, als könnte es sich um einen natürlichen grünen Diamanten handeln", verriet er. Den Wert des Schmuckstücks schätze der Experte auf rund 2,7 Millionen Euro.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

