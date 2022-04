Es waren die Liebes-News der vergangenen Tage! Nachdem Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) im Sommer 2021 bekanntgaben, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben, ging es für die beiden Schauspieler steil bergauf. Immer wieder zeigten sie sich überglücklich und kauften sogar ein gemeinsames Anwesen. Jetzt wagten sie den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt! Für J.Los Ring hat Ben offenbar ziemlich tief in die Tasche gegriffen...

In Jens Verlobungsvideo, was sie mit ihren Fans in ihrem Newsletter teilte, sieht man den Klunker deutlich. Ein Experte nahm das Schmuckstück genauer unter die Lupe und erklärte gegenüber The Sun: "Mit seiner unglaublich lebhaften Farbe sieht er aus, als könnte es sich um einen natürlichen grünen Diamanten handeln." Demnach gab er auch eine Schätzung ab, was der Ring wert sein könnte! "Er hat einen geschätzten Wert von über 2,7 Millionen Euro", gab der Experte zu.

Schon im Jahre 2002 verlobten sich Bennifer. Damals schenkte der Oscar-Preisträger ihr einen Ring, bestehend aus einem rosafarbenen Diamanten. Auch dieser Ring ist Schätzungen nach etwa 2,3 Millionen Euro wert gewesen! Die beiden lösten die Verlobung damals jedoch mit ihrer Trennung im Jahre 2004 wieder auf.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

