Jennifer Lopez (52) enthüllt ein pikantes Detail! Am Wochenende machte die überraschende Nachricht die Runde, dass sie Sängerin und Ben Affleck (49) bereit für den nächsten Schritt sind. Das wieder vereinte Hollywood-Traumpaar hat sich wieder verlobt. Mittlerweile sind schon einige Infos rund um den Antrag und die besondere Lovestory der beiden bekannt geworden. Erst jetzt verriet J.Lo aber: Während Bens Antrag nahm sie gerade ein Bad – und war dementsprechend nackt.

"Samstagnacht war ich gerade an meinem Lieblingsplatz (in der Badewanne), als mein Liebster auf die Knie ging und mir die Frage aller Fragen gestellt hat", berichtete die 52-Jährige ihren Fans via Newsletter. In "On The JLo" fügte sie hinzu, wie glücklich sie in diesem Moment gewesen sei. "Ich habe ihm in die Augen geguckt und habe gleichzeitig gelacht und geweint – dass es nach 20 Jahren wieder so weit sein würde, das war schwer zu begreifen", erinnerte sie sich. Die Musikerin sei sprachlos gewesen.

Offenbar habe es demnach etwas gebraucht, bis sie eine Antwort über die Lippen bringen konnte. "Ich war wirklich sprachlos und er fragte: 'Ist das ein Ja?' Ich sagte: Ja, natürlich ist das ein Ja", plauderte die Brünette überglücklich aus. Dass es kein besonderer Antrag mit großem Aufwand gewesen ist, habe sie nicht gestört. "Ein einfacher Samstagabend zu Hause und zwei Menschen, die sich versprochen haben, immer füreinander da zu sein. Zwei glückliche Menschen, die eine zweite Chance auf die wahre Liebe bekommen haben", schwärmte Jennifer.

ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

