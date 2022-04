Steht bald die große Traumhochzeit an? Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) sorgten im vergangenen Jahr für eine der gefeiertsten Liebesnews: Als das einstige Traumpaar sein romantisches Comeback feierte, jubelten ihre Fans auf der ganzen Welt. Vor wenigen Tagen sorgten Fotos für Aufsehen, auf denen J.Lo mit einem auffälligen Ring zu sehen war – und tatsächlich: Jenny verkündete jetzt, dass sie wieder mit Ben verlobt ist!

Die tollen News überbrachte die "Jenny From The Block"-Interpretin ihren Fans über ihren Newsletter. In einem Video blickt sie verliebt auf einen prächtigen Ring mit einem opulenten grünen Edelstein. "Du bist vollkommen!", sagt J.Lo in dem Clip zu romantischer Musik. Die Fans des Paares sind sich einig, dass diese Szenen wenig Spielraum für Interpretationen lassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Jenny und Ben das Jawort geben wollen: Bereits 2002 verlobten sich Benifer und ließen damit Fanherzen höherschlagen. Die Romanze hielt damals jedoch nicht besonders lange – im folgenden Jahr lösten die zwei ihre Beziehung auf. Diesmal scheinen die Zeichen jedoch ganz auf Traumhochzeit zu stehen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021 in Venedig

ActionPress J.Lo und Ben Affleck im März 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Februar 2003

