Becki will weiterkämpfen. Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser schaffte es die 26-Jährige bis ins Finale. Dort belegte die aus Herne stammende Kandidatin den vierten Platz. Sie nahm im Rahmen der Sendung über 42 Kilo ab. Doch möchte die Schwimmtrainerin noch weiter die Pfunde purzeln lassen? Im Promiflash-Interview verriet Becki, wie es derzeit um ihr Gewicht steht und welches Ziel sie hat.

"Momentan pendle ich zwischen 76 und 79 Kilo", plauderte die Teilnehmerin gegenüber Promiflash aus. Zu Beginn des Abnehmwettbewerbs brachte sie noch 120,5 Kilogramm auf die Waage. Ein bestimmtes Wunschgewicht habe die 26-Jährige nicht. Ihr Ziel sei es lediglich, dass die Zahl auf der Waage immer mit einer Sieben beginnt und "das Gewicht auch im Alltag halten zu können", betonte Becki.

Hin und wieder habe sie nach ihrem Ausscheiden aus der Sendung sowie nach dem Finale mit einer Gewichtszunahme zu kämpfen gehabt. "Ich denke, das ergeht jedem so, der abnimmt. Manchmal will der Körper nicht so, wie man möchte", erzählte die Schwimmtrainerin. Wichtig sei es dann, dass man nicht aufgibt und weiterkämpft.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" – alle Folgen abrufbar auf Sat1.de.

SAT.1 / Julia Feldhagen Becki, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidatin 2022

SAT.1/Julia Feldhagen Becki im "Leben leicht gemacht"-Finale, 2022

SAT.1 / Willi Weber Becki, "Leben leicht gemacht"-Kandidatin

