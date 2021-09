Die Ex-Love Island-Kandidaten Domenik und Lisa haben offenbar schon einen klaren Favoriten! Die vergangene Folge des beliebten Flirtformats sorgte bei den Fans für Überraschung: Nachdem Lisa den Teilnehmern mitgeteilt hatte, dass sie die Show freiwillig verlassen will, schickten die anderen Islander auch noch Domenik und sein Couple Kendra nach Hause. Mit Promiflash sprachen Domenik und Lisa nun ganz offen über die aktuelle Staffel: Dabei verrieten die beiden, dass sie den Sieg am meisten Martin und Andrina (28) gönnen!

"Für mich sollten auf jeden Fall Andrina und Martin gewinnen, weil die sich immer weiterentwickeln, sich jeden Tag besser kennenlernen", erzählte die Friseurin im Promiflash-Interview. Das Couple habe die längste Zeit miteinander verbracht – und man habe wirklich gemerkt, dass die Kandidaten tatsächlich Interesse aneinander haben. Lisa glaube auch nicht, dass Martin doch noch einmal mit Jennifer anbandeln werde, die er bereits vor der Show kannte. "Ich weiß, dass es dieses Couple nicht gefährden wird, weil die beiden einfach eine Anziehung zueinander haben", hielt Lisa fest.

Domenik ist da ähnlicher Meinung: "Ich sehe ganz klar in Andrina und Martin ein enormes Potenzial, die Show zu gewinnen", stellte der 25-Jährige klar. Er finde, dass die beiden einfach gut zusammenpassen. Trotzdem glaube er, dass auch Robin und Isabell große Chancen auf den Sieg haben. "Ich wünsche mir diese beiden Couples im Finale", lautete Domeniks Fazit.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Lisa, Domenik und Kendra, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Martin und Andrina

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer 2021: Isabell Kremer und Robin Widmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de