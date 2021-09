Was halten die Ex-Love Island-Kandidaten Kendra und Domenik von ihrem Mitstreiter Jannik? Der Kölner fährt in dem beliebten Datingformat seit Beginn zweigleisig: Nachdem er sich zunächst nicht zwischen Lena und Andrina (28) entscheiden konnte, hält er sich momentan die Granaten Franziska und Angelina warm. Doch wie kommt dieses Verhalten eigentlich bei den anderen Islandern an? Im Promiflash-Interview sprachen Kendra und Domenik nun ganz offen darüber!

"Ich weiß nicht, wie Jannik denkt", meinte die 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie selbst finde es schon etwas skurril, dass der Stadtbahnfahrer zunächst Interesse an Franzi gehabt habe – und dann doch plötzlich Angelina in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit gerückt sei. "Er hat ja gemeint, dass Angelina für ihn zu 100 Prozent passt. Dann sollte er sich auch auf Angelina fokussieren", findet Kendra.

Domenik sieht das offenbar ähnlich. "Ich habe das ja damals auch schon angesprochen mit Lena", erinnerte sich der 25-Jährige an die erste Woche in der Villa zurück. Er selbst könne überhaupt nicht nachvollziehen, was in Janniks Kopf vorgeht. "Ich hoffe einfach, dass er seinem Herz folgt, dass er dieses Mal die richtige Entscheidung trifft und sich dieses Mal auf eine Frau fokussiert", meinte Domenik abschließend.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / kendrabay Kendra, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI Jannik, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / domenik_forster Domenik, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de