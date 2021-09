Warum hat es zwischen Kendra und Domenik bei Love Island nicht geklappt? Nachdem der BWL-Student zunächst seine Mitstreiterin Lisa-Marie in die Friendzone geschickt hatte, bandelte er mit der brünetten Granate an: Zunächst schien zwischen den beiden alles super zu laufen, doch dann beklagte die gebürtige Ludwigsburgerin sich bei den anderen Girls, dass ihr Couple kaum Initiative zeigen würde. Promiflash hat bei Kendra und Domenik nach ihrem Exit noch einmal nachgehakt: Woran scheiterte es zwischen den beiden am Ende wirklich?

"Ich glaube, das Problem lag bei mir, weil ich körperlich so eine Art Blockade in mir hatte", vermutete der 25-Jährige im Promiflash-Interview. Er selbst sei der Grund dafür gewesen, dass es letztendlich zwischen ihm und Kendra doch nicht gematcht habe. Die Studentin sieht das ganz genauso: "Ich glaube, wir sind vom Charakter zu verschieden, wie wir uns eine Beziehung vorstellen." Sie selbst habe einfach andere Bedürfnisse und Vorstellungen davon gehabt, wie sich ein Mann ihr gegenüber verhalten sollte.

Hätte Kendra stattdessen lieber noch einen anderen Islander näher kennengelernt? "Ich habe erst nach einer Woche gemerkt, wie die alle so drauf sind", berichtete sie und fügte an: "Ich fand zum Schluss Jannik voll cool." Mit ihm habe sich die 21-Jährige super verstanden. Auch mit den neuen Granaten hätte sie gerne noch mehr gesprochen: "Die waren alle drei ganz nett."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

