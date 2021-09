Jennifer hat sich bei ihren Ex-Love Island-Staffelkollegen damit wohl keinen Gefallen getan! In der vergangenen Folge hatte die 23-Jährige ihrem TV-Partner Dennis mitgeteilt, dass sie auch noch an Robin Interesse habe. Der ehemalige Krass Schule-Darsteller war daraufhin in Tränen ausgebrochen. In einem Livestream nach der Folge kritisierten die bereits ausgeschiedenen Islander Domenik, Philipp, Sina und Kaan die Aktion der Studentin scharf!

Während der Werbepause und nach dem Ende der Episode unterhielten sich die vier Ex-Kandidaten in einem Instagram-Livetalk über die verzwickte Situation zwischen Dennis und Jenny. Für sie war gleich klar, wer der Buhmann in dem Drama ist: Jenny! "Nach einer Woche haut die einfach ab", ärgerte sich Sina im Gespräch. Philipp schloss sich ihrem Unmut direkt an und erklärte: "Die hat ihn mies gefickt, Mann!"

Dass Jenny diesen Schritt wagte, stimmte auch Kaan traurig – schließlich hatte Dennis der Brünetten doch erst kurz zuvor sein Armband geschenkt! "Ja Mann, das hat schon viel Bedeutung für ihn gehabt", pflichtete ihm Philipp bei. Der TV-Star tue ihnen aber vor allem deswegen leid, weil er sich zum ersten Mal während seiner Zeit auf "Love Island" so richtig auf eine Frau eingelassen hatte, nur um dann so übel zurückgewiesen zu werden. "Klar, man könnte jetzt sagen, er hätte langsamer machen sollen, aber da hast du nicht so viel Zeit", erklärte Kaan. Dass es zwischen Jenny und Dennis noch ein Happy End geben wird, glaubt übrigens auch keiner der vier mehr. "Dennis wird jetzt voll auf Distanz gehen", schloss Sina ab.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

