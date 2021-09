Viele Love Island-Fans wünschen sich sehnlichst ein Happy End zwischen Domenik und Lisa. Während ihrer Zeit auf der Liebesinsel wollte es zwischen dem BWL-Studenten und der Bremerin einfach nicht klappen. Für Domenik war Lisa am Ende immer nur eine gute Freundin und nicht mehr. Doch ist das auch noch nach dem Exit aus der Kuppelshow so? Promiflash hakte bei den ehemaligen Islandern nach.

In der Folge von Freitag mussten Domenik und Lisa die "Love Island"-Villa endgültig verlassen. Promiflash sprach nach dem Exit mit dem einstigen Couple und fragte nach, wie sie nun zueinanderstehen. Die 23-Jährige betonte im Interview: "Ich denke, die Sache mit Domenik und mir hat sich komplett erledigt. Wir sind Freunde und haben das alles geklärt." Sie sei einfach dankbar für ihn als Menschen und wolle auch weiterhin den Kontakt zu ihm halten. Aber wieso hat es denn zwischen ihnen nicht geklappt, wenn sie sich doch so gut verstehen? Domenik erklärte: "Es hat an der körperlichen Anziehung gelegen. Wir haben das ganze Thema auch so weit geklärt, dass wir einfach sehr gute Freunde sind." Außerhalb der Villa wolle aber auch er weiterhin mit der gelernten Friseurin in Kontakt bleiben und wünsche ihr nur das Beste.

Tatsächlich war Lisas Abgang aus der Datingshow, anders als der von Domenik und Kendra, freiwillig. Sie entschloss sich am Freitagabend dazu, die Liebesinsel endgültig zu verlassen. Domenik äußerte sich zu ihrer Entscheidung: "Ich glaube, wenn sie damit im Reinen war, dann ist das die richtige Entscheidung für sie."

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / lisa_marie_gaul "Love Island"-Kandidatin Lisa

Instagram / domenik.loveisland2021 "Love Island"-Kandidat Domenik Forster

RTLZWEI Lisa, Domenik und Kendra, "Love Island"-Kandidaten 2021

