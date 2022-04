Es wurde offenbar Zeit für etwas Neues! In den vergangenen Wochen sorgte Samantha Abdul (32) vor allem mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen – die Tätowiererin und der einstige Love Island-Teilnehmer Mischa Mayer (30) gehen nach einem Jahr Beziehung in Zukunft getrennte Wege. Das bestätigten die beiden in einem emotionalen Statement im Netz. Nach ihrem Liebes-Aus hat Samantha nun offenbar auch eine optische Typveränderung gebraucht.

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte die 32-Jährige nun ihre überraschende Typveränderung. Statt ihres modernen Kurzhaarschnitts trägt Samantha nun lange blondierte Haare – die Idee dazu hatte sie sich offenbar von einer ganz besonderen Blondine abgeguckt. "Blondie Baby ist zurück und ich habe es vermisst", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu einem Selfie in ihrer Story und fügte hinzu, dass Baywatch-Star Pamela Anderson (54) die Inspiration für ihren neuen Look gewesen sei.

Auch Sams Fangemeinde ist total begeistert von ihrer neuen Haarpracht. "Ich feier es extrem", "Das sieht so hammer aus" oder "Endlich wieder lang", heißt es unter anderem neben einigen Flammen- und Herzemojis in der Kommentarspalte.

Samantha Abdul, Influencerin

Samantha Abdul, Reality-TV-Teilnehmerin

Samantha Abdul und Mischa Mayer

