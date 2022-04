Zwischen Samantha Abdul (32) und Mischa Mayer (30) ist endgültig alles aus und vorbei. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Ex-Love Island-Teilnehmer machten ihre Beziehung vor knapp einem Jahr öffentlich. Die beiden schienen überglücklich zu sein – auch mit dem Sohn der Influencerin verstand sich der Muskelmann blendend. Seit einiger Zeit kursieren jedoch Trennungs-Gerüchte. Die bestätigte Sam nun: Sie und Mischa sind kein Paar mehr.

Schon seit Längerem hatten aufmerksame Fans darüber spekuliert, ob es zwischen der Tätowiererin und dem Beau eventuell kriseln könnte. In einem Statement in ihrer Instagram-Story bestätigte Sam die Trennung nun. "Mischa und ich haben viel durchgemacht, aber es immer geschafft, privat zusammenzuhalten, egal, wie schwierig es teilweise war", erklärte sie und fuhrt fort: "Jedoch sind wir nach einem Jahr an den Punkt gekommen, wo wir als einzelne Personen mit eigenen Träumen und Wünschen nicht gemeinsam weitermachen können und wir uns nicht länger im Weg stehen wollen."

Der Prozess der Trennung sei ein langer gewesen – dennoch sei es keine leichte Situation für die zwei. Böses Blut fließe zwischen ihnen dennoch nicht, wie Sam betonte: "Wir haben uns im Guten getrennt und für Frieden statt Feindseligkeit entschieden und gehen respektvoll miteinander um."

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul im August 2021

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer mit Samantha Abdul und ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de