"Die Passion" konnte wohl viele Zuschauer vor den Fernseher locken! Am Mittwochabend fand das TV-Spektakel live in Essen statt – RTL interpretierte die Passionsgeschichte neu und ließ Alexander Klaws (38) und Co. die Geschichte von Jesus' Kreuzigung und Auferstehung in der Essener Innenstadt, im Bus und im Einkaufszentrum darstellen. Die Reaktionen waren mehr als durchwachsen – trotzdem punktete das Live-Event mit fantastischen Quoten!

Eigentlich hätte das Event schon vor zwei Jahren stattfinden sollen – wegen der anhaltenden Gesundheitslage fand die Premiere allerdings erst in diesem Jahr statt. Wie DWDL berichtete, zeigten 2,91 Millionen Menschen Interesse an der Show und verfolgten sie von zu Hause aus – damit konnte "Die Passion" mit einem Marktanteil von 11,1 Prozent überzeugen.

Obgleich viele Zuschauer das TV-Spektakel verfolgten, kam es lange nicht bei allen gut an. Während einige Instagram-User die Show als sehr berührend empfanden, waren andere unangenehm berührt: "Es ist vielleicht eine sehr umständliche Methode, aber besser hätte ich meiner Mutter den Begriff 'cringe' wirklich nicht erklären können", schrieb beispielsweise ein Twitter-User.

Alexander Klaws und Mark Keller als Jesus und Judas bei "Die Passion – Live"

Thomas Gottschalk, Alexander Klaws und Ella Endlich in "Die Passion"

Die Darsteller von "Die Passion – Live" bei RTL

