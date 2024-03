Erfolg? So war "Die Passion" für Jesus-Darsteller Ben Blümel

Bei dem Live-Musik-Event "Die Passion" war Ben Blümel am vergangenen Abend in Kassel der Hauptakteur. In der modernen Darstellung der biblischen Geschichte durfte er Jesus darstellen. Eine ganz besondere Ehre und sicherlich jede Menge Druck zugleich für ihn. Kurz nach seiner gelungenen Performance vor 8.000 Menschen ist ihm die Erleichterung sichtlich anzumerken: "Die Passion war wunderschön. Ich bin echt froh, dass es vorbei ist. Es war wirklich ein Ritt für mich", verrät er im Interview mit RTL und merkt anschließend freudestrahlend an: "Ich bin richtig glücklich gerade."

Für den gebürtigen Berliner sei es bei der Darbietung vor allem um eins gegangen: Emotionen. "Es hat mich irgendwie voll gepackt", verrät er. Obwohl das gesamte Event an sich wohl schon Aufregung pur in ihm auslöste, bleibt ihm vor allem sein abschließender Auftritt auf der großen Bühne in Erinnerung. "Es war sowieso schon krass, aber seitdem ich mit Nadja singen durfte – war einfach wunderschön", schwärmt Ben im weiteren Verlauf des Gesprächs von dem No Angels-Star. Und auch für das dem schlechten Wetter trotzenden Publikum hat der 42-Jährige nach der fulminanten Show nur liebe Worte übrig. Sichtlich angetan lobt er: "Die Reaktionen hier auf dem Platz waren geil. Schade, dass es geregnet hat. Ich danke aber trotzdem allen Menschen, die bis zum Schluss hier waren und durchgehalten haben. Es war einfach toll."

Während Ben sich ganz emotional nach dem Live-Musik-Event zeigt, scheinen nicht alle Zuschauer seinen Enthusiasmus zu teilen. Im Gegenteil sogar: Denn schon zu Beginn der Show hagelte es im Netz ordentlich Kritik. "Zehn Minuten und es ist schon genauso cringe wie letztes Jahr", schrieb da beispielsweise ein User auf X – und war damit nicht allein. Auch andere Zuschauer zeigten sich wenig begeistert von der modernen Aufführung der Bibelgeschichte. "Schon so viel Fremdscham" oder auch "Ich schaue gerade freiwillig 'Die Passion' und es ist furchtbar" waren nur einige der weiteren kritischen Kommentare.

RTL / Stefan Gregorowius Ben Blümel bei "Die Passion"

RTL / Stefan Gregorowius Ben Blümel bei "Die Passion"

