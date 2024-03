Nach "Let's Dance"-Aus: Zsolt als Jünger bei "Die Passion"

Nachdem Zsolt Sándor Cseke (36) in der vergangenen Show von Let's Dance ausgeschieden war, scheint sich der Tanzprofi beruflich etwas umzuorientieren – zumindest kurzzeitig. Denn beim Live-Musik-Event Die Passion, das die biblische Geschichte auf moderne Art nacherzählt, war unter anderem auch der gebürtige Rumäne zu sehen. Als Jünger von Jesus präsentierte er sich in einer ganz neuen Rolle – und begann sogar zu singen. "Das war einfach ein sehr positives Gefühl und wir hatten eine sehr tolle Energie in Kassel", schwärmt Zsolt im gemeinsamen RTL-Interview mit Malika Dzumaev (33), die ebenfalls Teil der großen TV-Aufführung war.

Auch Malika kann nur in den höchsten Tönen von dem Live-Event sprechen. "Das war ein tolles Erlebnis. Vor allem die Ostergeschichte so zu erleben – das war sehr berührend", berichtet sie freudestrahlend im Gespräch mit dem Sender. Dass die Menschen trotz des schlechten Wetters stundenlang an der großen Showbühne verharrt haben, löst Begeisterung in ihr aus. "Es war einfach toll zu sehen, wie viele Menschen trotz Regen hier standen und das alles mitverfolgt und mitgefühlt haben", erklärt die 33-Jährige. Auf die Frage, was sie beide nun von dem Erlebten mit nach Hause nehmen, finden sie zuletzt nur eine Antwort: "Liebe ist das Wichtigste. Und die Vergebung."

Obwohl sich auch Malika sichtlich wohl in einer ihr bislang völlig unbekannten Rolle gefühlt hat, geht es für die gebürtige Russin schon in der kommenden Woche zurück auf das Tanzparkett. Gemeinsam mit Promi-Partner Gabriel Kelly (22) wird sie dann wohl wieder alles daran setzen, das Publikum für sich zu gewinnen. Zuletzt schien genau dieses Unterfangen auch gelungen zu sein. In der vierten Show sahnte das Duo nicht nur insgesamt satte 34 Jurypunkte ab, sondern belegte damit auch zum wiederholten Male den obersten Rang der Wertetabelle.

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev bei "Die Passion"

ActionPress René Casselly, Zsolt Sandor Cseke, Timur Ülker, Ben Blümel und Joey Heindle bei "Die Passion"

