Cringe! "Die Passion" fällt bei Großteil des Publikums durch

Pünktlich zum bevorstehenden Osterfest fasste RTL in Die Passion die Geschichte rundum Jesus Christus mit einer musikalischen Darbietung zahlreicher deutscher Stars im Fernsehen zusammen. Bei dem Großteil der Zuschauer kam das Spektakel allerdings nicht so gut an. Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 28. März, 00:12 Uhr] hervorgeht, haben 932 (59,3 Prozent) von insgesamt 1.571 Teilnehmern keinen Gefallen an "Die Passion" gefunden – sie fanden die Show total cringe. Doch es gab auch begeistertes Publikum: 639 (40,7 Prozent) Leuten gefiel die Darbietung total gut, sie fühlten sich bestens unterhalten.

Schon während der Ausstrahlung zogen die Zuschauer über die Darstellung der biblischen Geschichte her. "Zehn Minuten und es ist schon genauso cringe wie letztes Jahr", "Schon so viel Fremdscham" oder auch "Ich schaue gerade freiwillig 'Die Passion' und es ist furchtbar", wetterten einige User auf X. Wie viel Arbeit die diversen deutschen TV-Gesichter hineinsteckten, geriet dabei wohl in Vergessenheit. Unter anderem zeigte Ben Blümel in seiner Rolle als Jesus Christus, was in ihm steckt. Auch die No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (41) konnte ihr Talent mal wieder unter Beweis stellen. Sie schlüpfte in die Rolle der Maria.

Auch Jimi Blue Ochsenknecht (32) beehrte seine Fans mit seiner Anwesenheit – er war als Judas dabei. Seine Performance überzeugte das Publikum allerdings ebenso wenig. "Wenn Jimi singt und keinen einzigen Ton trifft...", meinte ein X-Nutzer. Wenn die Unterstützung schon nicht von den Zuschauern kommt, dann wenigstens von seiner Familie: Wie der "Die Wilden Kerle"-Star nach seinem Auftritt im Interview mit Frauke Ludowig (60) erklärte, haben die Ochsenknechts trotz der aktuellen Unstimmigkeiten vor den Bildschirmen mitgefiebert. "Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, dass sie zuschauen", erklärte er. Wie es bei ihnen ankam, wusste er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Getty Images Nadja Benaissa

RTL / Stefan Gregorowius Jimi Blue Ochsenknecht und Ben Blümel, März 2024

