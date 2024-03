Wie schlägt sich Jimi Blue als Judas bei "Die Passion"?

Jimi Blue Ochsenknecht (32) ist heute Abend ein Teil des biblischen TV-Spektakels Die Passion! Er schlüpft in die Rolle von Judas und spielt die Passionsgeschichte gemeinsam mit Ben Blümel und Co. nach. Dabei nutzen sie moderne Popsongs, um die Passion Jesu zum Leben zu erwecken. Unter anderem trällerte Jimi bereits "Nie Genug" von Christina Stürmer (41). Aber was sagen die Zuschauer zu der Darbietung des Diese Ochsenknechts-Stars? Auf X fällt das Urteil der User sehr hart aus. "Wenn Jimi singt und keinen einzigen Ton trifft...", "Genug ist genug. Jimi Blue, meine Güte" oder auch "Jimi Blue singt. Ist das unangenehm", schreiben beispielsweise drei Nutzer.

Ein paar andere Nutzer sind von Jimis Auftritt aber positiv überrascht. "Ey Jimi, das war aber jetzt schon sehr cool! Grandios!", freut sich beispielsweise ein User auf der Nachrichtenplattform. Ein weiterer Zuschauer ist im Hinblick auf Jimis Rolle noch etwas hin und her gerissen. "Also der Ochsenknecht kann absolut nicht singen, aber er ist bislang am interessantesten, was den Auftritt angeht", schreibt er.

Der Sohn von Natascha Ochsenknecht (59) hat heute Abend zahlreiche weitere deutsche Promis an seiner Seite. Der Sänger und Schauspieler Ben Blümel verkörpert Jesus, die No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (41) ist Maria und Timur Ülker (34) spielt Petrus. Daneben sind Larissa Marolt (31), Joey Heindle (30) und Co. als Jünger dabei. Außerdem dürfen sich die Fans auf einige Überraschungsgäste freuen: Beispielsweise waren schon Jenny Elvers (51) und Reiner Calmund (75) kurz zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jimi Blue Ochsenknecht und Ben Blümel, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Jimis Leistung bei "Die Passion"? Mich hat er gar nicht überzeugt. Ich finde, er schlägt sich gut! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de