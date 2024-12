RTL bestätigt: "Die Passion" wird 2025 nicht stattfinden

Die beliebte RTL-Show Die Passion wird 2025 nicht zurückkehren, bestätigte jetzt ein Sprecher des Senders gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das Spektakel, das die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth durch moderne Popsongs in die heutige Zeit transportiert, pausiert nächstes Jahr jedoch nur: Eine Wiederbelebung des Formats sei nicht ausgeschlossen, doch ein "so aufwendiges Live-Musik-Event" müsse nicht jährlich stattfinden, erklärte RTL gegenüber der Zeitung. Diese Entscheidung wird sicher viele Fans enttäuschen, die insbesondere auf Social Media gern heiß über die Sendung mit ihren teils skurrilen Inszenierungen diskutierten.

Das Konzept von "Die Passion" wurde in Deutschland 2022 mit großem Erfolg gestartet. Schon bei der zweiten Auflage 2024 zeigte sich jedoch, dass die Show trotz ihrer großen medialen Präsenz in puncto Quoten nicht nachhaltig überzeugen konnte. In diesem Jahr ließen die Zuschauerzahlen gegenüber der Premiere bereits merklich nach, was laut DWDL bei dem Sender die Frage aufwarf, ob das Event in der Zukunft weiterhin als jährliches Highlight geplant werden könne.

Das ungewöhnliche Showformat wurde ursprünglich 2011 in den Niederlanden ins Leben gerufen und seitdem nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren Ländern adaptiert. Das Spektakel verbindet biblische Erzählungen mit Musik, Theater und modernen Elementen und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche prominente Künstler in den Hauptrollen gehabt, darunter Alexander Klaws (41), Thomas Gottschalk (74) und Ben Blümel. Ob das Event in den kommenden Jahren tatsächlich zurückkehren wird, bleibt vorerst ungewiss – doch viele Fans hoffen, dass RTL die Osterzeit erneut mit dieser besonderen Mischung aus Promiklatsch und Bibelvers versüßen wird.

ActionPress René Casselly, Zsolt Sandor Cseke, Timur Ülker, Ben Blümel und Joey Heindle bei "Die Passion"

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Die Passion"

