Damit hat sich Nathalie Bleicher-Woth (25) deutlich übernommen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet derzeit ihr erstes Baby. In der Schwangerschaft läuft allerdings nicht alles rund. Nach Problemen mit ihren Blutwerten und ihrem Blutdruck klagte die Influencerin auch schon über Atemnot. Jetzt erlebte sie erneut einen Schockmoment: Weil Nathalie ein zu schweres Paket getragen hat, klappte sie zusammen.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 25-Jährige von dem erschreckenden Erlebnis. "Ich zitterte richtig. Ich musste ein Kooperationspaket, das ich noch im Auto hatte, aus der Tiefgarage hochschleppen. Und es hat einfach knapp 18 Kilo gewogen", erzählte sie. Dabei war die Berlinerin ganz auf sich gestellt. "Mir ist schwarz vor Augen geworden und ich bin einfach umgekippt", schilderte Nathalie. In der Schwangerschaft nicht so schwer heben zu dürfen, habe sie nicht gewusst und das Risiko unterschätzt.

Doch Nathalie gibt Entwarnung: Ihrem ungeborenen Baby scheint es gut zu gehen. "Ich habe direkt meiner Hebamme geschrieben. Meine Hebamme meinte, solange man keine Blutungen hat, sollte alles in Ordnung sein", erklärte die werdende Mutter und versicherte, ihre Lektion gelernt zu haben: "Ich werde auf gar keinen Fall in der Schwangerschaft noch mal so schwer heben."

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

