Für diese Gründer hätte es bei Die Höhle der Löwen wohl nicht besser laufen können! In der vergangenen Sendung stellten Kerstin Hansen und Louis Lowe – Mutter und Sohn – ihr Produkt Laxplum vor: eine fermentierte grüne Pflaume, die beim Abführen helfen soll. Am Ende ergatterten sie tatsächlich einen Deal mit dem Gesundheitsexperten und Orthomol-Chef Nils Glagau (46). Im Promiflash-Interview schwärmen die Laxplum-Gründer jetzt von ihrem Löwen...

"Wir hätten uns keinen besseren Löwen als Nils Glagau wünschen können! Die Zusammenarbeit lief und läuft super. Nils' Team unterstützt uns auf allen Ebenen und unser Produkt passt einfach fantastisch zu Nils' Unternehmen Orthomol", freuen sich Kerstin und Louis im Promiflash-Interview. Durch ihren Investor hätten sich zahlreiche wichtige Türen für die Gründer und ihr Unternehmen geöffnet. "Wir stehen für die gleichen Werte und verfolgen eine ähnliche Vision. Somit ergänzen wir uns gut. Der Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen – wir können immer viel gemeinsam lachen."

Die Arbeit mit Nils läuft also super! Doch wie funktioniert die Mutter-Sohn-Dynamik bei der Arbeit? Wer hat hier die Hosen an? "Da können wir ganz klar sagen, dass das bei uns total gleich verteilt ist: Jeder steckt in einem Hosenbein", witzeln die Gründer. "Jeder hat natürlich sein Kerngebiet, auf dem er sich besonders gut auskennt. Somit ergänzen wir uns gut und sind ein eingespieltes Team." Dadurch, dass sie eine Familie sind, können sie auch immer ehrlich zueinander sein: "Da nehmen wir kein Blatt vor den Mund – manchmal geht’s dann natürlich hoch her", scherzen sie abschließend.

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investor Nils Glagau

RTL / Bernd-Michael Maurer Louis Lowe und Kerstin Hansen bei "Die Höhle Löwen"

