Was für eine heiße Show bei Die Höhle der Löwen! In der heutigen Sendung stellten Richard Getz und Constantin Ricken ihr Produkt Silverton vor: Eine Unterhose, die Männer – oder besser gesagt ihre Kronjuwelen – mittels positiv geladenen Silberfäden vor elektromagnetischen Strahlungen schützen soll. Beim Pitch durften die Löwen die Boxershorts natürlich mal in die Hand nehmen. Nico Rosberg (36) ging sogar einen Schritt weiter und probierte die Unterhose direkt an...

"Wisst ihr was? Ich ziehe mich jetzt mal aus – und ziehe mir das hier mal an! Damit wir das mal probieren können, macht ja Sinn!", verkündete der ehemalige Rennfahrer – und zog sich dann hinter einer Säule im Studio um. Hinterher ließ er sich dann untenrum tatsächlich nur in Boxershorts blicken. Dagmar Wöhrl (67) freute sich sichtlich über den Anblick: "Kann sich schon sehen lassen, Nico – muss ich schon sagen!", betonte sie schmunzelnd. Auch Gründer Richard ließ es sich nicht nehmen, seine eigens entwickelte Boxershorts standesgemäß zu präsentieren – und zog sich dafür komplett bis auf die Unterhose aus. Zum Vorschein kam ein ziemlich eindrucksvoller und trainierter Body!

Ob es wohl eine große Überwindung war, sich vor einem Millionenpublikum im TV auszuziehen? "Es war auf jeden Fall aufregend, aber Überwindung hat es mich keine gekostet. Bereits 2015 war ich auf dem Titelblatt der Fitnesszeitschrift Muscle by Mens Health und auch auf meinem privaten Instagram Profil zeige ich mich häufiger oberkörperfrei", verriet Richard im Promiflash-Interview. "Daher bin ich es gewohnt, halb nackt in der Öffentlichkeit zu stehen." Außerdem sei es ja für eine gute Sache gewesen.

Doch trotz vollen Einsatzes sollten die Jungs am Ende keinen Deal mit nach Hause nehmen! Waren sie sehr enttäuscht? "Natürlich wünscht man sich als Gründer nichts mehr, als einen Deal in der Höhle abzuschließen – daher ist es im ersten Moment enttäuschend, mit leeren Händen nach Hause zu gehen", offenbarten sie gegenüber Promiflash. "Mit etwas Abstand haben wir aber realisiert, wie sehr der Auftritt sowohl uns als auch Silverton nach vorne gebracht hat."

Richard Getz und Constantin Ricken bei "Die Höhle der Löwen"

Richard Getz und Constantin Ricken bei "Die Höhle der Löwen"

Richard Getz, Gründer von Silverton

Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel beim Pitch von Silverton

