Jana-Maria Herz (30) hat den Bachelor noch nicht ganz vergessen! Die Unternehmerin kämpfte in der RTL-Kuppelshow um das Herz von Dominik Stuckmann (30) – im Finale entschied der sich aber für deren Konkurrentin Anna Rossow (33). In der Wiedersehensshow hat die Wahlspanierin betont, dass sie nach der Liebespleite kein Trübsal bläst – sie habe sich schnell "entliebt". Jetzt gab Jana-Maria aber zu: Dominik spukt ihr noch immer im Kopf herum.

Auf Instagram wollten die Fans von ihr wissen, ob sie noch an den Rosenverteiler denkt. "Ich werde öfter mit der Frage konfrontiert", betonte die 30-Jährige daraufhin und gab dann die heiß ersehnte Antwort darauf. "Manchmal denke ich noch an ihn, aber jetzt nicht mit Herzschmerz oder Leiden", enthüllte sie. Welche Erinnerungen mit Dominik sich besonders in ihr Gedächtnis gebrannt haben, verriet Jana allerdings nicht.

Ist die TV-Bekanntheit nach dem Korb im Finale schon wieder bereit für eine Beziehung oder hat sie den Männern vorerst abgeschworen? "Auf Männersuche bin ich noch nicht, aber ich bin offen für alles und ich glaube, irgendwo da draußen wartet mein Traummann", zeigte sie sich zuversichtlich.

Jana-Maria Herz nach dem Bachelor-Finale

Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Jana-Maria Herz, Bachelor-Girl

