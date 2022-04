Geht Kim Virginia (26) etwa ein bisschen zu weit? Auch in diesem Jahr stellen vier Paare ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. Heiße Männer und Frauen testen aus, ob die vergebenen Kandidaten der Versuchung standhalten können. Zu den Verführerinnen gehört unter anderem auch Kim, die ihre Aufgabe offenbar sehr ernst nimmt: Die Brünette gibt momentan 110 Prozent, um den Kandidaten Abdu um den Finger zu wickeln. Die Zuschauer finden aber, dass Kim mit ihren Verführungskünsten ein wenig übertreibt.

Die Flirt-Offensive der Hostess kommt bei einigen Fans nicht besonders gut an. "Ich sehe eher, dass sie aufdringlich ist und nervt", "Kims Verhalten ist nicht in Ordnung. Verführerin hin oder her. Er sagt klare Grenzen und sie überschreitet sie" oder "Das hat nichts mit Verführen zu tun. Das ist einfach penetrant", kritisieren einige Zuschauer auf Instagram.

Abdu behauptete vor wenigen Tagen, dass Kim gar nicht sein Typ Frau sei – das habe er ihr aber nicht kommuniziert, wie die Influencerin im Promiflash-Interview findet: "Meine Flirtversuche sind auf jeden Fall extrem offensichtlich und ich hätte mich in seiner Situation längst entfernt oder klar ausgedrückt, dass das unterbunden werden soll."

