Abdu Karakuyu und seine Freundin Jessi Accit stellen sich in der diesjährigen Temptation Island-Staffel dem absoluten Treuetest. Nachdem der Heilbronner bereits kurz nach Ankunft in der Männervilla mit Singlelady Kim Virginia Hartung (26) ins Gespräch gekommen war, plauderte er schon in der ersten Folge aus, auch gerne mal die Hemmungen zu verlieren. Im Promiflash-Interview erklärte Abdu nun, dass Kim jedoch gar nicht sein Typ sei.

Verführerin Kim ging in der ersten Folge des Flirtformats bereits ordentlich auf Angriff und rechnet fest damit, Abdu um den Finger wickeln zu können. Zwar erklärte er noch im Gespräch mit der Brünetten, bis wohin seine Grenzen gehen, doch verriet er im Einzelinterview, dass er in Kombination mit Alkohol schwach werden könnte. Gute Voraussetzungen für Kim – oder nicht? Im Promiflash-Interview verriet Abdu nämlich, dass er gar kein Interesse an der Verführerin gehabt hätte. "Die Kim ist echt krass offensiv und gibt sich Mühe. Aber auch wenn ich Single wäre, wäre sie nicht mein Typ Frau", stellte er klar.

Abdus erster Eindruck von den Single-Frauen sei jedoch total positiv gewesen. "Alle sind gut drauf und haben Lust, eine coole Zeit zu erleben. Aber sie waren direkt sehr offensiv, was mich ein wenig überfordert hat", räumte er im Promiflash-Interview ein. Ob der 22-Jährige seiner Jessi treu bleibt oder doch einer der heißen Verführerinnen verfällt? Was meint ihr? Stimmt ab!

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

