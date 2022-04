Danniella Westbrook (48) schwebt wieder auf Wolke sieben. 2019 hatte die einstige "EastEnders"-Darstellerin für einen ziemlichen Trennungshammer gesorgt: Pünktlich zu dessen Geburtstag bat sie ihren Ehemann Kevin Jenkins vor laufender Kamera um die Scheidung, nachdem sie zuvor bereits seit Jahren getrennt gelebt hatten. Inzwischen ist die britische Schauspielerin wieder verliebt – ihr Freund befindet sich derzeit aber noch im Gefängnis. Nun gab Danniella intime Details darüber preis, wie die Beziehung mit ihrem inhaftierten Freund läuft.

Gegenüber Daily Star verriet Danniella, dass ihr bislang noch unbekannter Freund David aktuell eine Haftstrafe absitzt. "Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich habe ihn 2017 in Spanien kennengelernt und wir sind dort zusammengekommen. Es war jedoch eine turbulente Beziehung, es ging die ganze Zeit hin und her", plauderte sie aus und erzählte weiterhin, dass ihr 28-jähriger Freund in elf Monaten aber endlich wieder auf freiem Fuß sei.

Danniella verriet in dem Interview sogar, dass David ihr bereits aus dem Gefängnis heraus einen Heiratsantrag gemacht habe – offiziell annehmen würde sie die Frage aller Fragen jedoch erst, sobald ihr Auserwählter entlassen wird. Auch in Sachen Matratzensport habe die 48-Jährige große Pläne. "Es wird viele schlaflose Nächte in meinem tollen neuen Bett geben, wenn er erst einmal draußen ist", kündigte sie an.

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Danniella Westbrook, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Die "EastEnders"-Darstellerin Danniella Westbrook

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de