"Habe zu kämpfen": Danniella Westbrook legt Netz-Pause ein

Danniella Westbrook (49) zieht sich zurück. Die "EastEnders"-Bekanntheit hatte in den vergangenen Jahren immer wieder aufgrund ihrer Beauty-Eingriffe und ihres turbulenten Liebesleben von sich reden gemacht. Im Netz bekommt sie daher von ihren Hatern oft Gegenwind. So wird die gebürtige Britin oftmals als "verrückt" bezeichnet. Dem Hass scheint der TV-Star nun nicht mehr standhalten zu können: Danniella verkündet, eine Social-Media-Pause einzulegen.

"Ich nehme mir eine Auszeit von meinem Telefon, Insta und Twitter", teilt die 49-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Kurz darauf erklärt sie in einem Posting auch den Grund für ihren Entschluss. "Ich habe ernsthaft mit dem ständigen Gepöbel und Hass zu kämpfen, den ich erhalte. Bitte konfrontiert mich nicht mit Hass", schreibt Danniella in ihrem Beitrag und deaktiviert die Kommentarfunktion.

Bereits zuvor hatte Reality-TV-Star Chantelle Houghton (39) gegenüber Mirror geäußert, dass sie sich Sorgen um die zweifache Mutter mache. "Danniella Westbrook braucht definitiv Hilfe. Ich meine das nicht herablassend, sie braucht wirklich jemanden, der sich um sie kümmert", äußerte die 39-Jährige in dem Interview.

