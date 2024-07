Danniella Westbrook hat mit schweren Depressionen zu kämpfen

Danniella Westbrook (50) gewährt ihren Fans tiefe Einblicke in ihre momentane Gefühlswelt. Im Jahr 2021 machte die britische TV-Bekanntheit bekannt, dass sie seit geraumer Zeit an Depressionen leidet – bis heute hat sie mit den Auswirkungen der psychischen Erkrankung zu kämpfen. "Ich habe mein Haus seit über einem Monat nicht mehr verlassen und habe mein Bett den ganzen Tag nicht verlassen", gibt sie in ihrer Instagram-Story preis und fügt hinzu: "Depressionen sind eine der schlimmsten Krankheiten, unter denen ich leide. Es ist so schwer, sich davon zu erholen."

In diesem bettlägerigen Zustand war die "EastEnders"-Schauspielerin bereits einige Male. Zwischenzeitlich schien es Danniella aber wieder besser zu gehen. Ihre Freunde stellten damals eine große Unterstützung dar und schafften es, sie aus den eigenen vier Wänden zu holen, um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen. "Es war eine schwere, schwere Depression, ich bin buchstäblich aus dem Bett aufgestanden, nur um zu essen und manchmal nicht einmal, um mich zu waschen. Es war dringend nötig, dass ich heute aufgestanden und rausgegangen bin", erklärte sie ihren Followern damals auf Social Media. Dank ihrer Freundin habe sie es geschafft, ihren "Scheiß auf die Reihe zu kriegen".

In den sozialen Medien macht die Ex-UK-Dschungelcamp-Bewohnerin aus ihrer Gesundheit kein Geheimnis. In den vergangenen Jahren sorgte sie mit der Offenbarung einer Drogensucht für Aufsehen. Eine langjährige Kokain- und Alkoholabhängigkeit verursachte einige gesundheitliche Schäden – so soll sie unter bröckelnden Gesichtsknochen und einem eingebrochenen Kiefer gelitten haben. Dagegen ging sie zweimal mittels Gesichtsoperationen vor.

Zuletzt machte Danniella allerdings mit einer Liebesbeziehung auf sich aufmerksam. Über mehr als sieben Jahre hinweg ging sie mit ihrem inhaftierten Freund namens David durchs Leben. Das Paar trennte sich einige Male, doch so richtig schien die Blondine nicht von ihrem Schatz loszukommen. Chantelle Houghton (40), eine Bekannte der ehemaligen "Celebrity Big Brother"-Kandidatin, äußerte aufgrund dessen große Sorge. "Danniella Westbrook braucht definitiv Hilfe. Ich meine das nicht herablassend, sie braucht wirklich jemanden, der sich um sie kümmert", erklärte sie in einem Mirror-Interview.

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Februar 2022

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook und ihr Verlobter

Stuart C. Wilson/Getty Images Danniella Westbrook bei den National Film Awards UK

