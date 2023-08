On-off-Liebe mit Knasti: Danniella Westbrook plant Hochzeit

Danniella Westbrook (49) will in der Liebe endlich Nägel mit Köpfen machen. Bereits seit sieben Jahren führt sie eine turbulente On-off-Beziehung mit ihrem Freund David – der sitzt seit vier Jahren im Gefängnis. In der Vergangenheit hatten sich der "EastEnders"-Star und sein inhaftierter Partner immer wieder getrennt und ihre Verlobung gecancelt und wieder aufleben lassen. Seit zwei Wochen ist das Paar wieder fest zusammen. Und jetzt macht sich Danniella auch wirklich an die Hochzeitsplanung!

Offenbar soll die Trennung der beiden im vergangenen Monat diesmal die letzte gewesen sein – denn Danniella shoppt ihr Hochzeitskleid. Auf Instagram teilt sie einen Clip mit weißen Kleidern aus dem Brautmodengeschäft. "Es geht wieder los", schreibt die Schauspielerin verheißungsvoll dazu. Das Video enthielt auch einen schwarz-weißen Schnappschuss, auf dem das Paar sich in den Armen liegt.

Dass Danniella sich gerade jetzt an die Hochzeitsplanung macht, ergibt Sinn: Wie Mirror berichtet, soll David seine Haftstrafe für den Vertrieb gefälschter Waren und diverse körperliche Auseinandersetzungen bald abgesessen haben. Im September, kurz vor dem 50. Geburtstag seiner Verlobten, soll er entlassen werden.

Andy Barnes / BACKGRID Danniella Westbrook, TV-Darstellerin

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Schauspielerin

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Februar 2022

