Hat Khloé Kardashian (37) hier etwa übertrieben? True Thompson (4), die Tochter der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit, wurde vor wenigen Tagen vier Jahre alt – zu diesem Anlass schmiss Khloé eine gigantische Geburtstagsfeier für ihre kleine Prinzessin. Motto der Party: Kätzchen. Die Unternehmerin organisierte aber nicht nur Katzen-Deko, sondern auch lebendige Vierbeiner, um die Mini-Gäste zu bespaßen. Bei vielen Fans kam das allerdings gar nicht gut an: "Tiere sind kein Spielzeug! Das sollte man Kindern auch so mitteilen und vorleben", schrieb unter anderem eine empörte Instagram-Userin.

