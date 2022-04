Bei den beiden ist alles aus und vorbei! Natasha Lyonne (43), die die Hauptrolle in der Netflix-Produktion "Matrjoschka" spielt, war seit 2014 mit Fred Armisen (55) zusammen. Die Orange Is the New Black-Bekanntheit wurde mit dem Schauspieler erstmals bei einer Netflix-Party in Los Angeles nach den Emmys 2014 gesehen. Auch danach zeigte sich das Paar immer wieder gemeinsam bei öffentlichen Events, zuletzt bei den Golden Globes im Januar 2020. Doch jetzt scheinen die beiden einen Schlussstrich gezogen zu haben – wegen eines Swimmingpools.

Natasha verriet Hollywood Reporter, dass sie und Fred nun getrennte Wege gehen. "Ich habe mit Fred in Los Angeles gelebt", erzählte die gebürtige New Yorkerin. "Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben uns getrennt, weil ich einen Swimmingpool wollte. Wir lieben uns so sehr, wie zwei Menschen sich nur lieben können, und wir reden immer noch ständig miteinander, aber Freddy wollte keinen Swimmingpool", gestand Natasha den Grund für das Liebes-Aus.

"Es mag wie ein banaler Grund für eine Trennung erscheinen, aber während dieser Pandemie muss man seine Runden drehen – ich bin wie Burt Lancaster in 'Der Schwimmer'. Also habe ich mir ein Haus mit Pool in Los Angeles gekauft", fuhr sie fort. Dort wird Natasha von nun an genüsslich in ihrem Swimmingpool Runde um Runde drehen können – ohne ihren Fred.

Getty Images Natasha Lyonne, "Russian Doll"-Schauspielerin

Getty Images Fred Armisen und Natasha Lyonne, 2015

Getty Images Fred Armisen, "MacGruber"-Darsteller

