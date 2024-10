Natasha Lyonne und Zoë Kravitz strahlten auf dem Rad Carpet

Zoë Kravitz (35) und Natasha Lyonne (45) glänzten gemeinsam bei einem glamourösen Event zu Ehren des verstorbenen Künstlers Jean-Michel Basquiat. Die Veranstaltung, die von Dom Pérignon organisiert wurde, fand am Donnerstagabend in der Brant Foundation in New York City statt. Die beiden Stars posierten dabei vor einem beeindruckenden Hintergrund, der Basquiats neoexpressionistische Kunstwerke ehrte: Zoë, bekannt als Schauspielerin und seit neustem auch als Regisseurin, präsentierte sich in einem eleganten trägerlosen schwarzen Kleid, das ihre langen Beine perfekt zur Geltung brachte. Natasha, die viele aus der Serie Orange Is the New Black kennen dürften, erschien in einem beigen Oversized-Trenchcoat über einem eleganten Seidenkleid.

Für Zoë war der Donnerstag besonders ereignisreich, da sie weniger als 24 Stunden zuvor noch in London war: Dort veranstaltete sie ein Dinner, um ihre Zusammenarbeit mit der Schmuckdesignerin Jessica McCormack zu feiern. Zoë, die mit Channing Tatum (44) verlobt ist, zieht derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich – und zwar nicht nur durch ihre Auftritte bei Modeevents oder ihre Filmprojekte: In New York dreht sie aktuell den Krimi-Thriller "Caught Stealing" und steht Seite an Seite mit Austin Butler (33) und Bad Bunny (30) vor der Kamera. Die Verfilmung basiert auf dem Roman von Charlie Huston und wird von Darren Aronofsky (55) produziert. Wie ihre Rolle genau aussieht, bleibt bisher ein wohlgehütetes Geheimnis – ebenso wie der Veröffentlichungstermin des Films.

Abseits von Filmsets und Modeevents teilt Zoë eine enge Bindung zu ihrem Vater, dem berühmten Rockstar Lenny Kravitz (60). Zusammen setzten sie kürzlich auf der Pariser Fashion Week modische Akzente. Während Zoë in einem durchsichtigen Spitzen-Minikleid auftrat, zeigte sich Lenny in einem auffälligen schwarzen Trenchcoat mit großen gepolsterten Schultern. Trotz ihrer vollen Terminkalender finden die beiden immer wieder gemeinsame Momente, die sie miteinander genießen. In einem Interview mit People betonte Lenny, wie innig die Beziehung zu seiner Tochter sei: "Zoë und ich führen sehr offene Gespräche. Wir können wirklich über absolut alles reden."

Pascal Le Segretain/Getty Images Collage: Zoë Kravitz bei der Saint-Laurent-Show, September 2024

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz

