Natasha Lyonne (43) beweist ein weiteres Mal ihr glückliches Händchen für Fashion. Seit 2019 ist die gebürtige New Yorkerin nun schon in der Hauptrolle in der Netflix-Produktion "Matrjoschka" zu sehen. Weil sich die Dramedy-Serie einer großen Beliebtheit bei den Zuschauern erfreut, wurde sie dann auch um eine zweite Staffel verlängert. Bei der Premiere der neuen "Matrjoschka"-Staffel posierte Natasha nun äußerst cool für die Fotografen.

Am vergangenen Dienstag stand im Bowery Hotel in New York City alles im Zeichen der zweiten Staffel der Serie. Selbstverständlich lief an diesem Abend auch die Nadia-Vulvokov-Darstellerin über den roten Teppich der Veranstaltung. Dabei zog Natasha mit ihrem ausgefallenen Outfit alle Blicke auf sich. In einem schwarzen, teils durchsichtigen Kleid begeisterte die Schauspielerin alle Anwesenden. Ihren Look rundete der Lockenkopf mit Stiefeln und mehreren Ledergurten als Accessoires ab. Wie Aufnahmen des Events zeigen, warf sich die 43-Jährige für die anschließende Aftershow-Party noch einen langen Mantel um, der mit seinem schicken roten Karomuster einen Farbakzent setzte.

Neben der American Pie-Darstellerin liefen bei der Premierenfeier auch jede Menge anderer Stars über den roten Teppich. So posierte Natasha beispielsweise mit ihren Co-Stars Chloe Sevigny (47), Greta Lee (39), Elizabeth Ashley (82) und Charlie Barnett (34) und sie ließ sich mit ihrer Orange Is the New Black-Kollegin Uzo Aduba (41) ablichten. Auch eine der Produzentinnen, Amy Poehler (50), ließ es sich nicht nehmen, bei dem Event vorbeizuschauen.

Getty Images Natasha Lyonne, "Matrjoschka"-Darstellerin

Getty Images Natasha Lyonne bei der Premiere der zweiten "Matrjoschka"-Staffel im April 2022

Getty Images Chloe Sevigny, Natasha Lyonne, Greta Lee, Elizabeth Ashley und Charlie Barnett im April 2022

