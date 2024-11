Cynthia Erivo wurde von Natasha Lyonnes Hund in Arm gebissen

Cynthia Erivo (37) feiert mit "Wicked" gerade einen Riesenerfolg – was den Hund ihrer Schauspielkollegin Natasha Lyonne (45) aber nicht zu interessieren scheint. Im Interview mit Variety gesteht die Rothaarige: "Gestern hat meine Hündin Root Beer Cynthia gebissen." Sie waren zu diesem Zeitpunkt bei einem gemeinsamen Fotoshooting, als der kleine Kläffer den Arm der Musicaldarstellerin angeknabbert habe. "Ich glaube, sie hat ihre langen Nägel gesehen und war verwirrt", vermutet die Orange Is the New Black-Berühmtheit. Zum Glück ist der Vierbeiner ziemlich klein und ungefährlich, denn der Vorfall mit der Sängerin war kein Einzelfall: "Ganz ehrlich, Root Beer hat schon eine Menge Leute gebissen!"

Während der weltweiten Promo-Tour für "Wicked" trägt Cynthia ganz besonders lange Nägel. Zu Gast bei Dax Shepards (49) Podcast "Armchair Expert" sorgten die Hingucker kürzlich für einen unangenehmen Moment. "Darf ich dir eine wirklich verrückte Frage stellen, etwas total Unangemessenes?", fing der Ehemann von Kristen Bell (44) an und fragte die Beauty dann, wie sie sich ihren Hintern abwischt. Merklich genervt versuchte die 37-Jährige, eine schnelle Antwort zu geben und ihren Gegenüber abzuwimmeln.

Natasha und Cynthia kennen sich durch ihre Arbeit an der Serie "Poker Face". Im Juli wurde bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel der Krimiserie geben wird, in der auch die Elphaba-Darstellerin zu sehen sein wird. Natasha spielt in dem Projekt die Hauptrolle einer Kellnerin, die durch ihre Fähigkeit, Lügner zu enttarnen, in der Lage ist, verzwickte Fälle zu lösen. Laut dem Variety werden auch BJ Novak und Margo Martindale zum Cast dazustoßen. Genaueres zu ihren Rollen oder der Handlung der neuen Staffel ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Cynthia Erivo, November 2024

Getty Images Natasha Lyonne und Cynthia Erivo, Oktober 2024

