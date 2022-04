Ist das etwa ein offizielles Pärchen-Outing? Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Betty Taube (27) wieder in festen Händen ist. Das Model zeigte sich öfters vertraut mit einem Mann, dessen Gesicht bis zuletzt aber nie richtig zu sehen war. Ein Insider verriet zudem, dass die beiden seit wenigen Wochen ein Paar sind. Jetzt scheint Betty auch nicht länger ein Geheimnis daraus machen zu wollen. Sie nahm Jeremy Nzerue mit zur Geburtstagsfeier ihrer besten Freundin – davon gibt es sogar süße Fotos.

Das Geburstagskind Jana Heinisch (28) teilte einige Aufnahmen ihrer Pyjamaparty auf Instagram. Neben einem Bild mit allen Gästen gibt es auch ein Foto von Betty und Jeremy neben Jana auf der Couch. In einer Videosequenz ist diese Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen. Die 27-Jährige hat ihre Beine auf den Schoß des Berliners gelegt – ziemlich vertraut. Wem das noch nicht Beweis genug ist, dürfte auch ein Blick in Jeremys Social-Media-Story auf die Sprünge helfen. Dort postete er eine Polaroid-Aufnahme, auf der er Betty fest in die Arme schließt.

Obwohl die beiden erst seit ein paar Tagen fest zusammen sein sollen, haben sie sich wohl schon vor einiger Zeit kennengelernt. Ein Bekannter der Dunkelhaarigen verriet gegenüber Bild, dass Jeremy und sie sich schon seit etwa einem halben Jahr kennen. "Vor zwei Monaten fingen sie an, sich häufiger zu sehen", hielt die Quelle fest.

ActionPress Betty Taube, Model

Instagram / jeremy.nzr Jeremy Nzerue

Instagram / jeremy.nzr Jeremy Nzerue mit Betty Taube

