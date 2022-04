Auf den roten Teppichen und Bühnen lässt es Camila Cabello (25) gerne krachen! Sie mag es gerne farbenfroh und unübersehbar. Die "Señorita"-Sängerin zeigt auf Events: Sie mag es in Sachen Fashion gerne farbenfroh. Selbstsicher und außergewöhnlich präsentiert sie auch auf Social Media. Auf ihrer aktuellen Promotour für ihr neues Album lässt sie style-technisch ebenso wenig aus. Jetzt präsentierte sie sich in einem Outfit nur aus Jeans und Bling-Bling!

Für ihren Live-Auftritt bei der "The Today Show" auf der Rockefeller-Plaza in New York City präsentierte sich Camila komplett in Jeans gekleidet: Ihr All-over-Look bestand aus einer Usedlook-Jeanshose mit einer versetzten Knopfleiste, einem trägerlosen Top aus jenem Textil bis hin zu ihrem funkelnden, mit Kristallen verzierten Jeansmantel. Der Mantel von Diesel kostet über 10.000 Euro. Sogar bei den Handschuhen und Schuhen zog sich die Denim-Optik durch. Zudem wechselte die Beauty ihren Mantel während der Performance gegen eine dicke Jacke, natürlich ebenfalls in Jeans-Optik. Auch ihre Tänzer waren bis auf die weißen Tops mit dem zeitlosen blauen Stoff ausgestattet.

Der Denim-Look der 25-Jährigen fand auf Social Media Anklang. Musiker-Kollegin Becky G (25) reagierte auf den Instagram-Post der "Cinderella"-Darstellerin zum Beispiel mit einem Emoji mit Herzchenaugen, einer Flamme sowie einem roten Herz. "Ich feiere diesen Look, meine Liebe", kommentierte die Schauspielerin Kimiko Glenn (32) das Posting. "Du siehst atemberaubend aus, Queen", schrieb ein Fan weiter. Und was sagt ihr zu dem Jeans-Look von Camila? Stimmt ab!

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im September 2021

ActionPress / Splash News Camila Cabello im April 2022

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Musikerin

