Kriegen sie so ihre Probleme wieder in den Griff? Prinz William (39) und Prinz Harry (37) waren eigentlich einst ein Herz und eine Seele – doch dann entzweite Harrys Royal-Rücktritt die beiden Brüder. Es folgten öffentliche Vorwürfe und Intrigen gegeneinander, bis der Streit ausgerechnet auf Prinz Philips (✝99) Beerdigung eskaliert sein soll. Doch jetzt ist dem Herzog von Sussex sehr daran gelegen, die brüderliche Beziehung wieder zu verbessern: Dafür will Harry offenbar professionelle Hilfe zurate ziehen.

"Harry, so wurde mir gesagt, hat vorgeschlagen, dass sie vielleicht eine Art Mediator zu diesen Gesprächen hinzuziehen könnten, um Fortschritte zu erzielen", erklärte Royal-Expertin Katie Nicholl Entertainment Tonight. Diese Idee habe er seinem Vater Prinz Charles (73) bereits unterbreitet und ihm auch noch mal verdeutlicht, dass er den Familienfrieden unbedingt wiederherstellen wolle. Jedoch betreffe der Vorschlag sowieso eher den Streit mit seinem Bruder, weil deren Verhältnis aktuell besonders kritisch sei: "Die Beziehung zwischen William und Harry ist sehr viel schwieriger wieder in Ordnung zu bringen."

Zum 70. Thronjubiläum der Queen (95) im Juni werden ihre beiden Enkel wieder aufeinandertreffen, ist sich Katie sicher. Harry und seine Frau Meghan (40) seien von der Monarchin sogar eingeladen worden, mit dem Rest der Royals auf dem Balkon zu verweilen. Bis dahin habe der 37-Jährige sich wohl fest vorgenommen, sich wieder mit seinem Vater und seinem Bruder vertragen zu haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2022 in Den Haag

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Söhne von Prinzessin Diana

Anzeige

Getty Images Prinz William im März 2022 auf den Bahamas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de