Diese beiden Schauspielerinnen haben alles gegeben! Kaley Cuoco (36) stand für die neue Staffel der Serie "The Flight Attendant" neben Sharon Stone (64) vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten für die Dramedy-Show zeigte vor allem die einstige The Big Bang Theory-Darstellerin vollen Körpereinsatz und musste einiges einstecken: Kaley erzählte nun, dass Sharon sie am Set mehrmals kräftig ins Gesicht geschlagen hat!

Offenbar bot sich diese Aktion für eine Szene in der Serie an. Doch mit der Wucht hatte Kaley nicht gerechnet! "Bevor wir mit der Szene begannen, setzte sie sich zu mir und sagte: 'Hey, was hältst du davon, wenn ich dich in dieser Szene berühre?' Ich sagte: 'Was immer du tun willst, du bist Sharon Stone'", erinnerte sich Kaley in der Show "Jimmy Kimmel Live". Daraufhin gab die "Basic Instinct"-Darstellerin anscheinend alles und schlug ihr für den Dreh ins Gesicht. "Mir kam der Rotz aus der Nase, ich weinte und zitterte buchstäblich", gab Kaley zu.

Aber bei der einen Aufnahme blieb es nicht – die Szene wurde noch zwei weitere Male gefilmt, bis die Sequenz im Kasten war. Doch die Schläge verteilte Sharon nur auf rein professioneller Ebene. "Ich liebe dich, ich wollte das nicht tun. Es hat sich einfach richtig für die Szene angefühlt", soll Sharon daraufhin nämlich zu Kaley gesagt haben. Fans dürfen sich laut der 36-Jährigen nun aber auf eine ziemlich realistische Szene gefasst machen!

